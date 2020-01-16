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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Главы МИД Ирана и Украины обсудили ситуацию со сбитым самолетом

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о готовности Тегерана отправить тела погибших украинцев на родину и привлечь украинских специалистов для расшифровки черных ящиков

ТЕГЕРАН, 16 января. /ТАСС/. Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудили по телефону в четверг ситуацию вокруг сбитого по ошибке иранскими ВС самолета. Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана.

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"Министры иностранных дел Ирана и Украины обсудили по телефону последние события, связанные с катастрофой украинского самолета", - говорится в сообщении. Также отмечается, что "Зариф заявил о готовности иранской стороны отправить тела погибших украинских граждан [на родину] и привлечь украинских специалистов для расшифровки черных ящиков".

В свою очередь, "глава МИД Украины поблагодарил иранскую сторону за сотрудничество по всем ключевым вопросам".

Теги
УкраинаИранЗариф, Мохаммад ДжавадПристайко, Вадим ВладимировичКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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