Главы МИД Ирана и Украины обсудили ситуацию со сбитым самолетом

ТЕГЕРАН, 16 января. /ТАСС/. Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудили по телефону в четверг ситуацию вокруг сбитого по ошибке иранскими ВС самолета. Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана.

"Министры иностранных дел Ирана и Украины обсудили по телефону последние события, связанные с катастрофой украинского самолета", - говорится в сообщении. Также отмечается, что "Зариф заявил о готовности иранской стороны отправить тела погибших украинских граждан [на родину] и привлечь украинских специалистов для расшифровки черных ящиков".

В свою очередь, "глава МИД Украины поблагодарил иранскую сторону за сотрудничество по всем ключевым вопросам".