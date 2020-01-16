Меркель не планирует перестановки в кабинете министров Германии

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не собирается осуществлять перестановки в правительстве. Об этом она заявила в четверг в Берлине после встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

"Я с радостью работаю с нынешним составом министров и не вижу, чтобы в кабмине нужны были бы перестановки. Добавить мне к этому нечего", - сказала она.

Слухи об изменении состава кабмина появились в начале января. Глава входящего в правительство Христианско-социального союза Маркус Зёдер заявил, что видит перспективы для улучшения работы на таких направлениях, как наука и экономика. Решение о новых кадрах, по его мнению, надо принимать ближайшим летом. Не исключала перестановок и руководитель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Следующие парламентские выборы в ФРГ, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут осенью 2021 года.