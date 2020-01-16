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Начало процедуры импичмента Трампа

СМИ: импичмент Трампа может помешать трем сенаторам-демократам вести кампанию в Айове

Портал Elections Central считает, что есть шанс того, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси затягивала процедуру передачи обвинений в Сенат, чтобы предоставить Джозефу Байдену наиболее благоприятные условия для предвыборной кампании в Айове

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Процедура импичмента президента США Дональда Трампа в Сенате Конгресса может серьезно помешать предвыборным кампаниям сенаторов Берни Сандерса, Элизабет Уоррен и Эми Клобушар, добивающихся выдвижения кандидатом на пост главы государства от Демократической партии, но не затронет кампанию бывшего вице-президента Джозефа Байдена. На это указал в четверг интернет-портал Elections Central, размещающий информацию о ходе предвыборной кампании.

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Поскольку процедура импичмента в Сенате начнется 21 января, то сенаторы Сандерс, Уоррен и Клобушар "вынуждены будут находиться в Вашингтоне, в то время как экс-вице-президент Джозеф Байден и экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж смогут вести кампанию в штате Айова", отмечает портал.

В Айове 3 февраля пройдут первые в нынешнем избирательном цикле кокусы - собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции демократов, затем - на конференции штата, а после - на национальный съезд. Претендент, победивший на кокусах в Айове, получает поддержку делегатов от этого штата на национальном съезде демократов 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), где будет названо имя соперника Трампа на выборах.

Как отметил Elections Central, сроки процедуры импичмента в Сенате зависели от спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния), которая затягивала процедуру передачи в Сенат принятого нижней палатой Конгресса 18 декабря обвинительного заключения в отношении президента. "В этой связи следует задаться вопросом о том, каким мотивом руководствовалась Пелоси, используя тактику проволочек, - пишет портал. - Конечно же, ей было известно о начале процедуры выдвижения делегатов на съезд и о том, что несколько сенаторов участвуют в предвыборной борьбе". В этой связи Elections Central задался вопросом о том, нет ли "небольшого шанса" на то, что спикер Палаты представителей действовала таким образом, чтобы предоставить Байдену наиболее благоприятные условия для ведения предвыборной кампании в штате Айова.

Согласно итогам опроса, проведенного исследовательской службой Университета Монмута 9-12 января среди 405 членов Демократической партии, намеренных принять участие в кокусах 3 февраля, Байдена поддерживают 24% респондентов, Сандерса - 18%, Буттеджаджа - 17%, Уоррен - 15%, Клобушар - 8%. Погрешность результатов оценивается в 4,9%.

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