В ЕС прокомментировали сообщения о торговых угрозах США в вопросе ядерной сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Европейский союз не поддастся на угрозы США в сфере торговли при решении вопроса о политике в отношении ядерной сделки с Ираном. Об этом заявил в четверг еврокомиссар по вопросам торговли Фил Хоган, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

"Мы не являемся придатком Соединенных Штатов Америки, мы Европейский союз. Наши государства-члены будут принимать собственные решения относительно того, какую политику проводить в сфере торговли, безопасности и других сферах", - сказал он, комментируя появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что президент США Дональд Трамп угрожал Франции, Великобритании и Германии ввести пошлины в размере 25% на европейские автомобили, если они не обвинят Иран в нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по его ядерной программе.

"Мы абсолютно серьезно считаем, что существовавшая сделка была хорошей. Она не была идеальной, но это была очень хорошая сделка для того, чтобы Иран поменял направление, в котором он двигался", - отметил еврокомиссар.

"США не согласны с этим, и это их право. Но не ожидайте от Европейского союза, что он полностью откажется от своей политики и не будет ничего делать, потому что США так сказали. Германия и Франция, а также Великобритания тесно работают вместе в рамках этого процесса, чтобы добиться того, что мы считаем правильным: мира в регионе и деэскалации, насколько это возможно", - подчеркнул Хоган. "Мы в Европейском союзе будем вместе защищать это соглашение и постараемся убедить наших партнеров поступать так же", - добавил он.

Угрозы Трампа

Ранее в четверг глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Великобритания, Франция и ФРГ "продали остатки" иранской ядерной сделки в обмен на обещание президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на европейские автомобили. Так глава МИД прокомментировал соответствующую публикацию газеты The Washington Post.

The Washington Post в среду со ссылкой на источники утверждала, что Трамп угрожал Парижу, Лондону и Берлину ввести пошлины в размере 25% на европейские автомобили, если они не обвинят Иран в нарушении СВПД. По ее данным, предупреждение было сделано за неделю до того, как указанные страны 14 января запустили механизм по разрешению споров в рамках ядерной сделки. Один из источников газеты назвал этот шаг со стороны США "вымогательством".

Собеседники издания при этом отметили, что угроза со стороны Трампа едва не вынудила европейцев отказаться от этой идеи из опасений, что их могут посчитать "марионетками" Вашингтона, если эта информация попадет в СМИ.