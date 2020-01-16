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Во Франции 187 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против пенсионной реформы

По данным МВД, в Париже на улицы вышли 23 тыс. манифестантов

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Около 187 тыс. человек приняли участие в четверг в многочисленных манифестациях протеста против пенсионной реформы во Франции. Об этом сообщило Министерство внутренних дел республики.

В Париже, по данным МВД, на улицы вышли 23 тыс. манифестантов, которые прошли путь в несколько километров между площадью Монпарнас и площадью Италии на юге города. Согласно данным независимого мониторингового центра Occurrence, в столице участие в акциях было более массовым, работники центра насчитали на улицах города 28 тыс. человек.

Один из основных организаторов нынешней акции протеста, профсоюз Всеобщая конфедерация труда, как и во время предыдущих манифестаций, привел данные, значительно превышающие подсчеты МВД и независимого центра. По его оценке, число манифестантов в Париже составило 250 тыс. человек.

Акции протеста против реформы пенсионной системы прошли в четверг и в других городах, в том числе в Амьене, Марселе и Тулузе.

Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. Подавляющее большинство манифестантов - работники Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта (RATP). Также в акциях активно участвуют преподаватели школ и университетов, адвокаты, работники муниципальных служб.

Помимо предложения правительства повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия во Франции выплачивается в полном объеме, профсоюзы высказывают недовольство намерением отменить особые пенсионные тарифы для нескольких десятков категорий граждан. 11 января премьер-министр страны Эдуар Филипп в письме к профсоюзам заявил, что правительство готово временно исключить из проекта реформы пункт о повышении возраста выплаты пенсий.

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Франция
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