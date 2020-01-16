"Оппозиционная платформа" требует от Зеленского ветировать закон о среднем образовании

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Закон "О среднем образовании", принятый в четверг Верховной радой, делает русскоязычных детей на Украине людьми второго сорта, президент должен наложить на него вето, считают в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

"Большинство фракций украинского парламента растоптали права человека на Украине. Приняв антиконституционный закон, они разделили украинских граждан на сорта, закрепили языковую и культурную дискриминацию русских и русскоязычных", - говорится в заявлении партии.

В случае вступления закона в силу, подчеркнули в ОПЗЖ, "ксенофобия на Украине утвердится в качества государственной идеологии, и страна будет вычеркнута из числа цивилизованных государств". В заявлении обращается внимание на то, что украинская конституция декларирует недопустимость языковой дискриминации, гарантирует миллионам русскоязычных граждан право на свободное использование, развитие русского языка, на получение образования на родном языке, тогда как принятый закон "лишает этого права детей русскоязычных украинских граждан".

Так, отмечается в документе, статья 5 закона вводит нормы языковой дискриминации. Например, при обучении детей представителей национальных меньшинств, чьи языки являются официальными языками ЕС, в пятом классе допускается обучение на государственном языке в объеме 20%, а для русскоязычных детей этот показатель в том же пятом классе установлен на уровне 80%. "Власть [президента Украины Владимира] Зеленского, нарушая конституцию, определяет, что у русскоязычного пятиклассника в четыре раза меньше конституционных прав, чем у его сверстника, говорящего на одном из языков ЕС.

Принятый "очередной националистический закон, узаконивший деление украинских детей на сорта", добавили в ОПЗЖ, идет вразрез с позицией Венецианской комиссии. В этой связи партия потребовала от Зеленского "вспомнить о своих обязанностях гаранта конституции, предвыборных обещаниях, данных людям, и международно-правовых обязательствах украинского государства" и применения права вето.

"Мы призываем Европейскую комиссию за демократию через право, другие международные правозащитные организации дать свою оценку принятому на Украине закону. Мы уверены, что реакция международного демократического сообщества поможет национальным общинам отстоять право на свою самобытность и культурное развитие", - говорится в заявлении.