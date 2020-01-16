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Переговоры о перемирии в Ливии
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Помпео примет участие в конференции по Ливии в Берлине 19 января

Также госсекретарь США 20 января посетит Колумбию, где примет участие в конференции, посвященной борьбе с терроризмом

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео посетит 19 января Берлин, где примет участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Помпео отправится в Берлин 19 января, чтобы принять участие в международной конференции по Ливии, которую совместно организовали Германия и ООН в рамках состоящего из трех пунктов и представленного Совету Безопасности ООН плана спецпредставителя [генсекретаря] ООН [по Ливии Гасана] Саламе", - отметила дипломат.

Кроме того, как сообщила Ортэгус, Помпео 20 января посетит Боготу, где примет участие в конференции, посвященной борьбе с терроризмом. Он также встретится с президентом Колумбии Иваном Дуке и другими региональными лидерами.

21 января Помпео посетит Сан-Хосе (столица Коста-Рики), где проведет переговоры с президентом Карлосом Альварадо. В этот же день он отправится в Кингстон (столица Ямайки), где встретится с премьер-министром Эндрю Хоулнессом.

23 января госсекретарь выступит в штате Флорида с "речью о внешней политике президента [США Дональда] Трампа". Детали выступления Госдепартамент не приводил.

Германия планирует 19 января провести в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос, а позднее фактически установилось двоевластие. В ней примут участие глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и противостоящий ему фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией. Кроме того, ожидается участие представителей, в том числе на уровне глав государств, России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, Турции, Франции.

Теги
ЯмайкаСШАГерманияКолумбияКоста-РикаЛивияТрамп, ДональдХоулнесс, ЭндрюПомпео, Майкл (Майк)Альварадо, КарлосДуке, ИванПереговоры о перемирии в Ливии
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