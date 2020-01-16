{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФБР не комментирует обращение Украины с просьбой оказать помощь по делу Burisma

В бюро заявили, что не подтверждают и не отрицают факт проведения расследования

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось в четверг прокомментировать обращение Национальной полиции Украины с просьбой оказать содействие по делу о возможных хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний.

"Мы отказываемся от комментариев в соответствии с нашей обычной практикой, согласно которой [мы] не подтверждаем и не отрицаем факт проведения расследования", - сообщила корреспонденту ТАСС официальный представитель ФБР Манали Басу в ответ на просьбу прокомментировать обращение Киева.

Как сообщила в четверг пресс-служба МВД Украины, Национальная полиция страны возбудила дело о возможных хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний, в том числе Burisma и студии "Квартал 95" после того, как стало известно об изучении этих данных американской разведкой. В рамках дела полиция Украины обратилась в ФБР с просьбой оказать содействие в предоставлении соответствующей информации, опубликованной в американских СМИ, а также инициирует создание международной следственной группы с участием сотрудников ФБР.

Теги
УкраинаСША
Реклама на ТАСС
Премьер Украины определился с кандидатурой на пост вице-премьера
Алексей Гончарук подал в Раду представление о назначении Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС