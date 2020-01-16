ФБР не комментирует обращение Украины с просьбой оказать помощь по делу Burisma

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось в четверг прокомментировать обращение Национальной полиции Украины с просьбой оказать содействие по делу о возможных хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний.

"Мы отказываемся от комментариев в соответствии с нашей обычной практикой, согласно которой [мы] не подтверждаем и не отрицаем факт проведения расследования", - сообщила корреспонденту ТАСС официальный представитель ФБР Манали Басу в ответ на просьбу прокомментировать обращение Киева.

Как сообщила в четверг пресс-служба МВД Украины, Национальная полиция страны возбудила дело о возможных хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний, в том числе Burisma и студии "Квартал 95" после того, как стало известно об изучении этих данных американской разведкой. В рамках дела полиция Украины обратилась в ФБР с просьбой оказать содействие в предоставлении соответствующей информации, опубликованной в американских СМИ, а также инициирует создание международной следственной группы с участием сотрудников ФБР.