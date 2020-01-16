Председателя Верховного суда США привели к присяге по импичменту Трампа

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Председатель Верховного суда США Джон Робертс приведен в четверг к присяге в Сенате Конгресса США в рамках процесса импичмента президента Дональда Трампа. Трансляцию церемонии вели в прямом эфире американские телекомпании.

Именно под председательством Робертса в верхней палате будет идти разбирательство. Вслед за председателем Верховного суда США к присяге привели всех членов Сената, которые будут фактически выполнять функции членов суда присяжных на процессе. Нижняя палата Конгресса выступит в качестве стороны обвинения. Верхней палате Конгресса теперь предстоит уведомить Белый дом о начале процедуры.

Ранее в четверг семь выбранных Палатой представителей обвинителей (управляющих) во главе с председателем спецкомитета по разведке Адамом Шиффом вручили статьи обвинения лидеру республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митчу Макконнеллу. Как ранее сообщил Макконнелл, первые заседания состоятся 21 января.

В среду Палата представителей большинством голосов проголосовала за передачу обвинительного заключения против Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат. Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси подписала две статьи обвинения: злоупотребление властью и создание препятствий расследованию, которое проводил Конгресс.

4 сентября 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента Трампа. Поводом для начала разбирательства послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации избраться на второй срок в 2020 году. 18 декабря Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении президента.

Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). При нынешнем составе Сената вероятность такого развития событий фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100. Макконнелл уже подчеркнул, что настроен на скорейшее завершение процедуры импичмента, которое увенчается оправданием Трампа. Предполагается, что в Сенате этот процесс с практически предопределенным финалом будет идти около двух недель.