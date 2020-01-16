Премьер Украины определился с кандидатурой на пост вице-премьера

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в Верховную раду представление о назначении вице-премьер-министром страны - министром развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Об этом сообщило в четверг издание "Страна", опубликовав фото документа.

"Вношу представление о назначении Шмыгаля Дениса Анатольевича вице-премьер-министром Украины - министром развития общин и территорий Украины", - говорится в тексте представления.

До этого Минрегион возглавляла Алена Бабак. По сообщениям СМИ, 16 января она написала заявление об отставке по собственному желанию.

44-летний Шмыгаль с 1 августа 2019 года занимает пост главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА). До этого, в январе 2018 года, он являлся директором Бурштынской ТЭС, ранее занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был замначальника миндоходов во Львовской области.