{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер Украины определился с кандидатурой на пост вице-премьера

Алексей Гончарук подал в Раду представление о назначении Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром страны

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в Верховную раду представление о назначении вице-премьер-министром страны - министром развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Об этом сообщило в четверг издание "Страна", опубликовав фото документа.

"Вношу представление о назначении Шмыгаля Дениса Анатольевича вице-премьер-министром Украины - министром развития общин и территорий Украины", - говорится в тексте представления.

До этого Минрегион возглавляла Алена Бабак. По сообщениям СМИ, 16 января она написала заявление об отставке по собственному желанию.

44-летний Шмыгаль с 1 августа 2019 года занимает пост главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА). До этого, в январе 2018 года, он являлся директором Бурштынской ТЭС, ранее занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был замначальника миндоходов во Львовской области.

Теги
УкраинаГончарук, Алексей Валерьевич
Реклама на ТАСС
NBC: ФБР заинтересовалось бизнесменом, якобы причастным к слежке за послом США на Украине
Сотрудники бюро приезжали к дому Роберта Хайда и в его офис, передает телеканал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС