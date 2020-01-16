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Трамп допустил, что отправится на экономический форум в Давосе

В 2019 году президент США был вынужден отменить поездку на ВЭФ из-за бюджетного кризиса в стране

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что, возможно, отправится на Всемирный экономический форум (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе.

"Я, возможно, поеду в Давос", - отметил он, выступая перед журналистами в Белом доме. Позднее президент допустил, что в случае поездки на ВЭФ может встретиться с крупными бизнесменами, а также лидерами иностранных государств.

Ранее представитель администрации США высокого ранга подтвердил ТАСС, что американский лидер посетит форум в Давосе. В начале января Белый дом сообщал, что американскую делегацию на ВЭФ возглавит министр финансов США Стивен Мнучин, а в ее состав войдут в том числе министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, старший советник президента Джаред Кушнер.

В прошлом году Трамп был вынужден отменить поездку на ВЭФ из-за бюджетного кризиса в США, в результате которого была частично приостановлена работа федерального правительства.

Давосский форум - ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты. С 1980-х годов мероприятие имеет статус одного из главных международных событий года. Помимо политиков и бизнесменов в дискуссиях на ВЭФ участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ.

Теги
РоссияТрамп, ДональдРосс, УилбурМнучин, Стивен
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