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На сайте президента Украины появилась петиция о разблокировке российских интернет-ресурсов

Автор петиции считает, что они "не наносят никакого вреда украинцам и Украине в целом"
Описание
© Сергей Коньков/ТАСС

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Петиция о возобновлении работы всех ранее запрещенных на Украине интернет-ресурсов российских компаний зарегистрирована в четверг на сайте украинского президента.

"Прошу принять закон о возобновлении работы всех интернет-сервисов российских компаний, таких как mail.ru, vk.com, yandex.ru и т.д., поскольку многие из этих ресурсов очень нужны для украинцев", - говорится в петиции, инициированной Дмитрием Каминским. Эти сайты, по его мнению, "не наносят никакого вреда украинцам и Украине в целом". "Их блокирование считается нецелесообразным", - отмечает автор петиции.

Украина в 2017 году ввела санкции в отношении российских компаний интернет- и медиаотрасли, таких как Mail.ru Group, "Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассники", и заблокировала их работу.

Глава государства обязан рассмотреть петицию, если ее поддержат не менее 25 тыс. человек.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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