США вновь обвинили власти Венесуэлы в связях с "Хезболлах"

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты вновь обвинили власти Венесуэлы в связях с ливанской шиитской партией "Хезболлах", а также в поддержке колумбийских леворадикальных повстанческих группировок "Армия национального освобождения" (АНО) и "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). Соответствующее заявление сделал в четверг на телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Мы продолжаем быть очень серьезно обеспокоенными тем, что власти Мадуро в Венесуэле предоставили убежище АНО, диссидентам из РВСК, а также тем, кто поддерживает и симпатизирует "Хезболлах". Это просто неприемлемо", - утверждает он. По словам американского дипломата, госсекретарь США Майкл Помпео намерен обсудить этот вопрос во время визита 20 января в Боготу, где он примет участие в конференции, посвященной борьбе с терроризмом.

Помпео в прошлом году обвинил иранские власти в оказании влияния на жителей Венесуэлы и других стран Южной Америки. Дипломат тогда заявил об активности ливанского движения "Хезболлах" в том числе в этом регионе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ заявил, что страна не поддерживает никаких отношений с шиитским движением.

Отряды "Хезболлах" с 2012 года сражаются в Сирии на стороне правительственных войск. Партия, которая представлена в парламенте Ливана 12 депутатами, признана террористической организацией в США, Израиле и странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Вашингтон, Тель-Авив и арабские нефтедобывающие монархии считают "Хезболлах" орудием иранского вмешательства на Ближнем Востоке. В странах Евросоюза террористическим признается военизированное крыло шиитской партии, а с ее политическими структурами разрешается вступать в контакты.