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NBC: ФБР заинтересовалось бизнесменом, якобы причастным к слежке за послом США на Украине

Сотрудники бюро приезжали к дому Роберта Хайда и в его офис, передает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) заинтересовалось американским предпринимателем Робертом Хайдом, который якобы может быть причастен к слежке за Марией Йованович, когда она была послом США на Украине. Об этом сообщил телеканал NBC.

По словам его источников, сотрудники бюро в четверг еще до рассвета приехали к дому Хайда в штате Коннектикут. Они уехали спустя несколько часов. Беседовали ли они с Хайдом, не уточняется. Кроме того, сотрудники ФБР посетили офис, в котором работает бизнесмен.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что следователи бюро проверяют, какие связи поддерживал Хайд с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, а также предпринимателем Львом Парнасом, который выполнял на Украине поручения последнего.

Ранее на этой неделе NBC опубликовал выдержки из переписки между Парнасом и Хайдом. По утверждению телеканала, эти материалы могут свидетельствовать о том, что Хайд с помощью неких лиц на Украине вел слежку за Йованович. Он, предположительно, обсуждал это с Парнасом.

Сам Хайд, который в настоящее время баллотируется на пост конгрессмена от штата Коннектикут, сообщил в интервью NBC, что не вел слежку за Йованович. Он заверил, что писал Парнасу об этом не всерьез.

В октябре прошлого года Парнас и предприниматель Игорь Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог.

Скандал в США

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре прошлого года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора давления на украинского лидера Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре этого года президентских выборах.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдДжулиани, Рудольф
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