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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Бывший прокурор Нюрнберга назвал убийство Сулеймани нарушением международного права

Бенджамин Ференц считает действия США "аморальной акцией"

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Распоряжение президента США Дональда Трампа об устранении на территории Ирака командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани было аморальным актом и нарушением международного права. Такую оценку операции американских ВС дал на страницах газеты The New York Times 99-летний Бенджамин Ференц. Он выступал главным обвинителем от США на Нюрнбергском процессе над руководителями айнзацгрупп - спецподразделений, созданных Генрихом Гиммлером для уничтожения евреев, цыган, коммунистов и широкого круга лиц, недовольных порядками на оккупированных нацистской Германией территориях.

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"Администрация [США] недавно объявила, что Соединенные Штаты по распоряжению президента убрали, то есть, на самом деле, убили, ключевого военачальника страны, с которой мы не находимся в состоянии войны. Я, как выпускник школы права при Гарвардском университете, написавший множество работ по этой теме, рассматриваю эту аморальную акцию в качестве явного нарушения национального и международного права", - отметил Ференц в письме в редакцию The New York Times, опубликованном газетой.

"Общественность должна знать правду. Устав Объединенных Наций, Международный уголовный суд и Международный суд ООН были проигнорированы. В нынешнем мире киберпространства молодые люди повсеместно будут находиться в смертельной опасности, если мы не изменим сущность и умонастроение тех, кто предпочитает войну закону", - добавил Ференц. Он выступал главным прокурором Армии США (сухопутные войска) на одном из процессов, проведенных в Нюрнберге над нацистскими преступниками.

Глава Минюста США Уильям Барр, выступая на пресс-конференции 13 января, назвал операцию по устранению Сулеймани легитимной с юридической точки зрения. Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран намерен преследовать президента США в судебном порядке за убийство генерала. Раиси не уточнил, в какой именно международный орган планируется подать заявление.

Теги
СШАИранБарр, УильямГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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