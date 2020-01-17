Эр-Рияд выплатил Вашингтону первые $500 млн за размещение войск в королевстве

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии выплатили США около 500 млн долларов в счет возмещения расходов на переброску и размещение американских войск и военной техники в этой стране. Об этом сообщила в четверг телекомпании Си-эн-эн официальный представитель Министерства обороны США Ребекка Ребарих.

К ней повторно обратились за уточнением слов президента Дональда Трампа в интервью телеканалу "Фокс ньюс", которое было опубликовано 10 января. Трамп сообщил тогда, что у США есть возможность забрать у Ирака компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск из этой страны. В качестве одного из примеров такого подхода хозяин Белого дома назвал военное сотрудничество с Эр-Риядом. "Мы направили войска в Саудовскую Аравию, которая нам за это заплатила <...>. Они уже внесли на депозит в банке 1 млрд долларов", - сказал глава государства.

"В соответствии с напутствиями президента [США] о расширении долевого участия партнеров министерство обороны взаимодействует с Саудовской Аравией по вопросу распределения расходов на это размещение, которое призвано укрепить региональную безопасность и развеять враждебность с агрессией. Власти Саудовской Аравии согласились помочь погасить стоимость этих действий и сделали первый взнос", - информировала Ребарих. По ее словам, размер первого взноса, внесенного в декабре 2019 года, составил около 500 млн долларов.

Пентагон объявил 11 октября прошлого года о том, что США перебрасывают в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих, две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло, две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot ("Пэтриот") и систему противоракетной обороны THAAD ("Таад"). Такое решение администрация США приняла после того, как в ночь на 14 сентября с помощью беспилотных летательных аппаратов были нанесены удары по двум предприятиям саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco ("Сауди Арамко"). Ответственность за эту атаку взяли на себя представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах".