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США направили в Японию самолет, способный обнаруживать загрязнения от ядерных испытаний

Речь идет о самолете WC-135W Constant Phoenix

СЕУЛ, 17 января. /ТАСС/. США развернули на авиабазе американских ВВС Кадена на японском острове Окинава cамолет радиотехнического обеспечения WC-135W Constant Phoenix, который обеспечивает обнаружение и идентификацию загрязнений, вызванных испытаниями ядерного оружия. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Twitter сервис Aircraft Spots, отслеживающий полеты военной авиации.

Как предполагает агентство Yonhap, прибытие в Японию данного самолета является шагом США по усилению наблюдения за деятельностью КНДР в ядерной сфере на фоне роста напряженности на Корейском полуострове.

В 1986 году самолет данного типа был развернут в Европе для контроля состояния атмосферы после аварии на Чернобыльской АЭС.

Теги
ЯпонияСШАКНДР
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