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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

СМИ: при ударе Ирана по базе в Ираке 11 военных США были контужены

По данным портала Defense One, они доставлены в военный госпиталь в Германии для обследования
Авиабаза Айн-аль-Асад, Ирак REUTERS/Thaier Al-Sudani, архив
Описание
Авиабаза Айн-аль-Асад, Ирак
© REUTERS/Thaier Al-Sudani, архив

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. При ударе Ирана 8 января по базе Айн-эль-Асад на территории Ирака были контужены 11 американских военнослужащих. Об этом сообщил в четверг портал Defense One.

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По данным его источников в Пентагоне, пострадавшие на этой неделе были доставлены в военный госпиталь в Германии для обследования.

В штабе операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, в целом подтвердили информацию источников издания. "Как было заявлено раньше, ни один военнослужащий США не был убит во время нападения Ирана на базу Айн-эль-Асад 8 января. Все же нескольким военным была оказана помощь в связи с симптомами контузии от взрыва, их все еще обследуют", - приводит издание слова официального представителя штаба операции полковника Майлса Кэггинса.

Теги
СШАИранИракОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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