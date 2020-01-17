Адвокат Парнаса опубликовал видеозапись якобы встречи его клиента с Трампом

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Адвокат предпринимателя Льва Парнаса Джозеф Бонди разместил видеозапись, на которой его клиент якобы общается в кругу нынешнего президента США Дональда Трампа. Видео опубликовано в четверг на странице Бонди в Twitter .

Защитник утверждает в комментарии к записи, что на 14-секундном видео запечатлена встреча Трампа с Парнасом и бывшим главой Государственной фискальной службы Украины Романом Насировым. Она якобы произошла в резиденции Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в декабре 2016 года, то есть после победы республиканца на выборах, но до его инаугурации. На видео присутствуют и другие люди. При этом разобрать, о чем идет беседа, не представляется возможным, поскольку на ролик наложена музыка.

Трамп отрицает знакомство с Парнасом, который, предположительно, выполнял на Украине поручения Рудольфа Джулиани - адвоката главы Белого дома. Сам Парнас в четверг в интервью телекомпании CNN утверждал, что президент США лгал, отрицая их знакомство.

В октябре прошлого года Парнас и предприниматель Игорь Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Бизнесменов подозревают в попытках добиться отставки Марии Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время июльского телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что Трамп при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Джозеф Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах в США.