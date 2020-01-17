{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Адвокат Парнаса опубликовал видеозапись якобы встречи его клиента с Трампом

О чем идет беседа разобрать невозможно, так как на ролик наложена музыка

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Адвокат предпринимателя Льва Парнаса Джозеф Бонди разместил видеозапись, на которой его клиент якобы общается в кругу нынешнего президента США Дональда Трампа. Видео опубликовано в четверг на странице Бонди в Twitter.

Защитник утверждает в комментарии к записи, что на 14-секундном видео запечатлена встреча Трампа с Парнасом и бывшим главой Государственной фискальной службы Украины Романом Насировым. Она якобы произошла в резиденции Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в декабре 2016 года, то есть после победы республиканца на выборах, но до его инаугурации. На видео присутствуют и другие люди. При этом разобрать, о чем идет беседа, не представляется возможным, поскольку на ролик наложена музыка.

Трамп отрицает знакомство с Парнасом, который, предположительно, выполнял на Украине поручения Рудольфа Джулиани - адвоката главы Белого дома. Сам Парнас в четверг в интервью телекомпании CNN утверждал, что президент США лгал, отрицая их знакомство.

В октябре прошлого года Парнас и предприниматель Игорь Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Бизнесменов подозревают в попытках добиться отставки Марии Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время июльского телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что Трамп при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Джозеф Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах в США.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдДжулиани, РудольфЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Суд отложил вынесение приговора экс-помощнику Трампа до 27 февраля
Ранее речь шла о 28 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС