Парламент Абхазии доработает закон о выборах президента при повторном голосовании

СУХУМ, 17 января. /ТАСС/. Парламент Абхазии после политического кризиса, который завершился отставкой президента, намерен внести уточнение в статью закона "О выборах президента Республики Абхазия", касающуюся повторного голосования. Об этом ТАСС сообщил в четверг спикер парламента Валерий Кварчия.

"Мы собираемся вносить изменения в закон о выборах президента до назначенных на 22 марта выборов главы государства. Речь идет о статье 19 "Повторное голосование", где мы сильно споткнулись (во время сентябрьских выборов, итоги которых были отменены - прим. ТАСС). Будем уточнять, как считать голоса избирателей при повторном голосовании", - сказал Кварчия.

Другие возможные поправки к закону, по его словам, пока не обсуждаются.

Во время последних выборов, прошедших в два тура в августе и сентябре, находившиеся в стационаре и в воинских частях граждане Абхазии были лишены возможности принять участие в голосовании, кроме того, были отменены открепительные удостоверения.