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Кризис в Сирии

США заявили о нарушении Россией и Сирией перемирия в Идлибе

Глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус не привела доказательств в подтверждение своих слов
Глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус AP Photo/Alex Brandon
Описание
Глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, несмотря на ранее прозвучавшее опровержение Минобороны РФ, выступила в четверг с утверждением, что Россия и правительство Сирии якобы нарушили режим прекращения огня в Идлибе.

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На своей странице в Twitter она утверждала, что "очередное перемирие нарушено" в Сирии. Не приведя никаких доказательств в подтверждение своих слов, она заявила, что США решительно осуждают насилие и вновь призывают "Россию и [президента Сирии Башара] Асада прекратить эти жестокие атаки".

Как сообщил в четверг руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, боевики за сутки совершили 60 обстрелов населенных пунктов в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама. Одновременно Боренков заявил, что "сообщения ряда информационных ресурсов об ударах, якобы нанесенных российской авиацией по гражданским объектам в идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности". По его словам, "с начала действия режима прекращения огня ВКС России боевых вылетов не осуществляют".

Прекращение огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии вступило в силу с 12 января. При этом сирийские правительственные силы прекратили боевые действия с 14:00 9 января.

Теги
СШАСирияРоссияКризис в СирииАсад, Башар Хафез
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