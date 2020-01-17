Сеул и Вашингтон намерены поддерживать тесные контакты по вопросам межкорейских связей

СЕУЛ, 17 января. /ТАСС/. Республика Корея и США договорились о тесном сотрудничестве в реализации межкорейских проектов. Об этом заявил в Вашингтоне специальный представитель Сеула по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун, отвечая на вопросы журналистов после встречи со своим американским коллегой, заместителем госсекретаря Стивеном Бигэном, сообщает в пятницу телеканал KBS.

"США всегда уважали решения Республики Корея как суверенного государства, и в нынешней ситуации необходим тесный контакт во избежание недоразумений", - отметил он. Ли До Хун уклонился от прямого ответа на вопрос о том, согласны ли США с тем, что индивидуальные туристические поездки южнокорейцев в КНДР не подпадают под санкции. Он отметил лишь, что данный вопрос "не ограничивается санкциями ООН".

Ли До Хун сказал также, что межкорейские проекты будут обсуждаться на рабочих переговорах с США.

Коснувшись вероятности возобновления диалога между КНДР и США, он сказал, что это зависит от позиции Пхеньяна. Дипломат подчеркнул, что Китай может помочь возвращению Северной Кореи за стол переговоров.

Днем ранее посол США в Сеуле Гарри Харрис заявил, что Республика Корея во избежание недопонимания и возможных санкций должна консультироваться с США по вопросам сотрудничества с КНДР в рамках совместной рабочей группы.

Такой комментарий стал ответом на заявление президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. 14 января он заявил, что Сеулу следует вести себя более независимо в развитии межкорейских отношений, поскольку они могут стать основой для перезапуска диалога между США и КНДР.