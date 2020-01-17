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Трамп надеется скоро встретиться с новым султаном Омана

Лидеры двух стран уже провели телефонный разговор, сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с новым султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом выразил надежду на скорую личную встречу. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.

"Президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с султаном Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Президент выразил соболезнования султану и народу Омана в связи со смертью султана Кабуса бен Саида Аль Саида, - отметил Дир. - Президент США поздравил его (Хайсама бен Тарека Аль Саида - прим. ТАСС) с новой должностью и отметил, что ждет с нетерпением расширения двустороннего партнерства. Президент также выразил надежду на встречу с Хайсамом бен Тареком Аль Саидом в скором времени".

Кабус бен Саид Аль Саид умер 10 января в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В связи с его смертью в султанате объявили трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги.

11 января, согласно заявлению Высшего совета безопасности Омана, присягу нового главы султаната принес 65-летний Хайсам бен Тарек Аль Саид, до последнего времени занимавший пост министра культуры и национального наследия страны.

Теги
СШАОманКабус бен СаидТрамп, ДональдСаид, Хайсам бен Тарек, Аль
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