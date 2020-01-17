Китай поприветствовал Михаила Мишустина на посту председателя правительства РФ

ПЕКИН, 17 января. /ТАСС/. Китай приветствует утверждение кандидатуры Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ. Об этом в пятницу на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай приветствует господина Мишустина в должности нового премьер-министра России", - сказал он. "Мы верим, что под его руководством новое правительство добьется новых успехов в развитии страны", - подчеркнул дипломат.

Гэн Шуан также отметил, что в рамках механизма регулярных встреч между премьерами двух стран Китай "хотел бы усилить сотрудничество с Россией для достижения новых успехов в двусторонних отношениях".