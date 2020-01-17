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Премьер-министр Украины подал в отставку

По словам Алексея Гончарука, он пошел на этот шаг, чтобы "избежать любых сомнений в нашем уважении и доверии к президенту"
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук REUTERS/Gleb Garanich
Описание
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу подал заявление об отставке на фоне скандальной "прослушки" с участием главы правительства, которая была обнародована в СМИ.

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"Чтобы избежать любых сомнений в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", - написал он на странице в Facebook. Премьер подчеркнул, что в последнее время общественность стала свидетелем "событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве", содержание которых искусственно создает представление о том, что глава правительства и его команда не уважают главу государства.

"Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда", - подчеркнул Гончарук. Премьер-министр также назвал Зеленского "образцом открытости и порядочности".

В офисе президента Украины уже заявили, что получили заявление Гончарука. "Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения офис президента Украины сообщит отдельно", - говорится в сообщении.

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Ранее на созданном в среду YouTube-канале под названием "Как обмануть президента" появились два аудиоролика, на которых якобы записаны фрагменты неформального совещания Гончарука 16 декабря 2019 года перед предстоящей встречей с президентом Владимиром Зеленским. "История как Алексей Гончарук, [глава Минфина] Оксана Маркарова, [глава Нацбанка Украины] Яков Смолий, [замглавы Нацбанка] Екатерина Рожкова, [замглавы офиса президента] Юлия Ковалив собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому", - гласит подпись под первым роликом.

Приписываемый Гончаруку голос на записи просит собеседников помочь ему объяснить главе государства, почему укрепляется гривна и как это может отразиться на государственном бюджете. Гончарук якобы также признает, что сам профан в экономике и что у президента "очень примитивное понимание экономических процессов".

Теги
УкраинаГончарук, Алексей Валерьевич
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