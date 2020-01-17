Премьер-министр Украины подал в отставку

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу подал заявление об отставке на фоне скандальной "прослушки" с участием главы правительства, которая была обнародована в СМИ.

"Чтобы избежать любых сомнений в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", - написал он на странице в Facebook. Премьер подчеркнул, что в последнее время общественность стала свидетелем "событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве", содержание которых искусственно создает представление о том, что глава правительства и его команда не уважают главу государства.

"Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда", - подчеркнул Гончарук. Премьер-министр также назвал Зеленского "образцом открытости и порядочности".

В офисе президента Украины уже заявили, что получили заявление Гончарука. "Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения офис президента Украины сообщит отдельно", - говорится в сообщении.