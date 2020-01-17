Депутат от "Слуги народа": правительство Гончарука не показало позитивных результатов

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Правительство Украины не показало позитивных результатов за время своей деятельности. Такое мнение высказал в пятницу председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от президентской партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев, комментируя заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

"За время своей деятельности правительство не показало позитивных результатов", - сказал Гетманцев журналистам.

Премьер-министр Алексей Гончарук в пятницу сообщил, что написал заявление об отставке и направил его президенту Владимиру Зеленскому. Для удовлетворения просьбы Гончарука президент должен подать соответствующее представление в Раду, которая и примет окончательное решение.

На пятницу в Раде был запланирован традиционный "правительственный час", во время которого премьер и его министры отвечают на вопросы депутатов. После того, как стало известно о решении Гончарука подать в отставку "правительственный час" был отменен. Председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил, что правительство проводит консультации в связи с решением премьера.

"Премьер-министр написал обращение к президенту Украины, - отметил он. - Сейчас правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет. Но будет, как и было ранее оговорено, министр иностранных дел Вадим Пристайко".

Премьер-министр, как и любой другой член Кабинета министров, может подать в отставку добровольно. Также имеет право отправить премьер-министра в отставку Верховная рада, выразив ему вотум недоверия. Может и президент предложить Верховной раде отправить премьер-министра в отставку.

Согласно Конституции, отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего состава кабинета. Премьер-министр назначается и освобождается решением Верховной рады. Кандидатуру на должность премьер-министра Рада утверждает по представлению президента, которое им вносится по предложению коалиции депутатских фракций в парламенте.

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