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Источник: Зеленский на выходных проведет консультации по кандидатуре нового премьера

По его данным, запланированы как минимум два рабочих совещания

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на предстоящих выходных сосредоточится на консультациях по кандидатуре нового премьер-министра и составу правительства. Об этом в пятницу сообщил корреспонденту ТАСС источник в президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде.

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"В субботу и воскресенье Зеленский и его окружение сосредоточатся на обсуждении состава нового правительства и его главы", - сказал собеседник. Он добавил, что запланированы как минимум два рабочих совещания.

"Известно также, что состоятся несколько встреч с ключевыми фигурами из окружения Зеленского, а также зарубежные консультации по телефону", - добавил он.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 17 января подал заявление об отставке на фоне скандала с "прослушкой". В опубликованных в СМИ записях человек, чей голос приписывают главе правительства, негативно отзывается о работе Зеленского.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичГончарук, Алексей Валерьевич
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