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Переговоры о перемирии в Ливии

Главы МИД ЕС 20 января обсудят меры поддержки миру в Ливии после конференции в Берлине

БРЮССЕЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел 28 стран - членов Евросоюза на плановом заседании 20 января обсудят итоги Берлинской конференции по Ливии и рассмотрят возможные меры поддержки урегулированию в этой стране. Об этом сообщил журналистам в пятницу высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания совета глав дипломатических ведомств.

"В эти выходные пройдет конференция в Берлине по Ливии. Будет логично, что Совет [министров иностранных дел ЕС] в понедельник подведет итоги этой конференции и рассмотрит возможные меры поддержки ЕС урегулированию в рамках ООН", - сказал он.

Также главы МИД стран ЕС обсудят дипломатические действия для деэскалации на Ближнем Востоке, сообщил источник. "Министры рассмотрят, какие дипломатические действия могут быть предприняты для деэскалации между сторонами в регионе", - сказал он.

Теги
ЛивияПереговоры о перемирии в Ливии
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