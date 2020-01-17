Пристайко: Украина требует от Ирана документального признания вины за сбитый самолет

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Украина добивается от Ирана документального признания своей вины за гибель сбитого по ошибке иранской ракетой украинского авиалайнера. Об этом заявил в пятницу, выступая в Верховной раде, украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Мы хотим зафиксировать признание иранской стороной своей вины, признания на международном уровне, документом, - объяснил он позицию Киева.

По его словам, вопрос о документальном признании Тегераном вины за гибель самолета украинской авиакомпании близ Тегерана поднимался во время беседы президента Украины Владимира Зеленского и президента Ирана Хасана Роухани. Киев поставит вопрос о документальном признании Ираном своей вины в Совете Безопасности ООН, добавил Пристайко. Он добавил, что сегодня готовится еще один разговор с иранским президентом, а на следующей неделе в Киев должен приехать спецпредставитель правительства Ирана.

Министр пояснил, что вина Ирана заключалась в том, что власти страны не закрыли воздушное пространство страны в то время, когда ее Вооруженные силы нанесли удар по американским военным объектам в Ираке и существовала угроза ответного удара. "Пространство Ирана было открыто, ни одна авиакомпания не закрыла пространство Ирана и Ирака, сообщений об угрозе для самолетов не было сделано иранской властью", - сказал Пристайко.

В то же время министр подчеркнул, что Киев намерен сотрудничать с Тегераном в вопросах, связанных с выяснением обстоятельств гибели самолета и с выплатой предполагаемой компенсации.

"Мы хотим быть осторожными, чтобы не сорвать сотрудничество с иранской стороны", - добавил Пристайко. "Что касается компенсаций, к этому времени есть определенное взаимодействие с иранским правительством", - сообщил украинский министр.

Boeing 737 украинской авиакомпании 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит расчетом противовоздушной обороны столичного региона - система распознавания ошибочно приняла лайнер за крылатую ракету.

В новость были внесены изменения (12:43 мск) — обновлена информация по тексту.