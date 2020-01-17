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НАТО открыла в Италии первую систему беспилотной авиаразведки альянса

Система выйдет на операционную готовность через несколько месяцев, уточнил генсек НАТО Йенс Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 17 января. /ТАСС/. НАТО открыла на авиабазе Сигонелла в Италии первую систему беспилотной воздушной разведки альянса (Alliance Ground Surveillance, AGS). Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на официальной церемонии открытия системы на острове Сицилия. Его выступление транслировала пресс-служба НАТО.

"Мы собрались здесь, чтобы приветствовать прибытие [из США] двух первых беспилотников (RQ-4D Phoenix) по наблюдению за поверхностью земли, - заявил он. - Система выйдет на операционную готовность через несколько месяцев, еще три дрона прибудут до конца года. Она позволит наблюдать за всей территорией альянса и за его пределами - от Арктики до Сахеля, от Атлантики до Восточной Европы".

"Эти системы позволят в любую погоду фиксировать и передавать данные о передвижениях на земле и на морской поверхности и даже обнаруживать мины и импровизированные взрывные устройства. Сегодня НАТО заполнила важнейшую лакуну в своих разведывательных возможностях. Ранее такие разведывательные системы были только у одной страны НАТО (США), теперь все государства альянса смогут оперировать ими. Обслуживать эту систему будет персонал в 600 человек", - заявил генсек альянса.

Он также подчеркнул, что в ходе создания системы AGS "были улучшены и оптимизированы принципы приобретения самой современной военной техники", которую все государства альянса заказали у США.

Развертываемая система

Согласно данным НАТО, радиус действия малозаметных разведывательных беспилотников RQ-4D Phoenix составляет 16 тыс. км, они могут находиться в автономном полете более 30 часов без посадки. Таким образом с Сигонеллы они теоретически могут наблюдать за всей Северной Атлантикой, значительной частью Африки и европейской частью России. Впрочем, вопрос о реальной заметности таких беспилотников остается открытым: по отдельным данным, их "видят" уже системы ПВО третьего поколения, например, стоящие на вооружении в Греции советские С-300. НАТО рассчитывает, в частности, использовать эти машины для мониторинга ситуации в Северной Африке, перемещения кораблей с мигрантами в Средиземном море.

Как сообщила итальянская газета Il Manifesto, авиабаза в Сигонелле (Сицилия) была выбрана как штаб-квартира командования новой системы наземного наблюдения НАТО и главная оперативная база для пяти крупных беспилотников RQ-4D Phoenix в силу своего географического положения. По ее информации, первые два беспилотника, которые в пятницу представил Столтенберг, были переданы на Сигонеллу еще в конце 2019 года.

По данным газеты, эти аппараты снабжены высокочувствительными радарами, способными распознавать объекты на дальнем расстоянии даже в движении. Дроны могут подниматься на высоту до 18 тыс. метров и развивать скорость до 575 км в час. Первые данные, полученные беспилотниками, будут сначала анализироваться на Сигонелле, а затем передаваться в оперативный центр НАТО в Брюсселе.

В новость были внесены изменения (14:19 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Теги
ИталияСтолтенберг, Йенс
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