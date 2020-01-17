Меркель посетит 24 января с визитом Турцию

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель посетит 24 января с рабочим визитом Турцию, где в Стамбуле проведет переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"По завершении участия [в форуме] в Давосе [23 января] канцлер отправится в Стамбул. В пятницу там состоятся переговоры с президентом Эрдоганом", - сказал он. По итогам запланирована пресс-конференция обоих лидеров.

Меркель также встретится с представителями деловых кругов по приглашению Германо-турецкой торговой палаты и вместе с Эрдоганом примет участие в открытии кампуса Германо-турецкого университета.

Как ранее сообщалось, президент Турции намерен прибыть в Берлин в предстоящее воскресенье на международную конференцию по вопросам урегулирования в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос, а позднее фактически установилось двоевластие. Во встрече ожидается участие представителей, в том числе на уровне глав государств, России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США, Франции.

Эрдоган заявил в четверг, что Анкара начинает отправлять военных в Ливию для поддержки Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа.