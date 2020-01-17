{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство Украины и Рада разошлись в оценке решения Гончарука об отставке

Глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров назвал правительство Алексея Гончарука "первым за историю Украины, которое не ворует"

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Сообщение об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука в пятницу вызвало бурную реакцию среди политиков страны. При этом в оценках произошедшего они сформировали два лагеря, и если министры выражают ему поддержку, то оппоненты из числа депутатов Рады указывают на нарушение процедуры подачи заявления и обвиняют в попытках заработать пиар-очки на фоне скандала с "прослушкой".

Правительственная солидарность

"Это решение сильного командного человека, который доверяет президенту. Мы продолжаем работать в штатном режиме и ждем решения [президента Украины] Владимира Зеленского", - написал в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров назвал правительство Гончарука "первым за историю Украины, которое не ворует, не пришло по квотам и не имеет личных целей". "Я не держусь за должность. Чтобы все сделать, нужно максимальное доверие всех политических партнеров, ваше. Но мы должны пережить эту первую сильную волну против нас", - подчеркнул он.

Министр образования и науки Анна Новосад отметила, что несмотря на принятое премьером решение, "никто работу не отменял", поэтому кабмин продолжает функционировать в существующем составе "до дальнейших решений, какими бы они не были". Со схожим заявлением выступила и министр по делам ветеранов, неподконтрольных Киеву территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда. Она назвала "политическими играми" все, что происходит вокруг правительства. "Расцениваю это как попытки навязать команде технократов какую-то странную политическую позицию. Этого не будет", - заключила она.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что не знает, как дальше будет развиваться ситуация и сравнил ее с "поездом, который за четыре месяца набрал скорость, но теперь вынужден тормозить". По его мнению, далее этот поезд может как остановиться, так и ускориться снова, однако вопрос здесь не в личностях, а в системе. "При любом правительстве Украина должна двигаться по пути европейской и евроатлантической интеграции и развития глубоких отношений с США, Китаем, Индией и другими важными партнерами", - указал вице-премьер.

Поддержку премьер-министру также высказали министр культуры и спорта Владимир Бородянский и глава министерства социальной политики Юлия Соколовская.

Парламентская критика

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что заявление Гончарука об отставке стало не более чем "дешевым пиаром". Политик пояснил, что по конституции страны вопрос отставки касается Верховной рады и что именно к парламенту должен был обращаться премьер с соответствующим заявлением. Медведчук подчеркнул, что обращение Гончарука в офис президента с просьбой об отставке не имеет ничего общего с реальным желанием покинуть этот пост. Парламентарий также считает, что в итоге премьер не будет уволен с должности.

Аналогичное мнение высказал депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович. По его словам, произошедшее можно считать "извинениями" со стороны премьера за ситуацию с "прослушкой".

Лидер украинской партии "Голос", депутат Верховной рады Святослав Вакарчук считает недопустимым, когда к написанию заявления об отставке правительства "приводят сливные бачки из Telegram-каналов". "По-человечески я понимаю его поступок. Единственное, что непонятно, почему в парламентско-президентской стране заявление пишется и подается президенту, оно должно подаваться Верховной раде", - сказал он журналистам.

"Заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое он передал президенту, не имеет никакой юридической силы, ведь соответствующее заявление должно быть подано в парламент - он назначает премьера и принимает его отставку", - подчеркнул заместитель главы фракции партии "Батькивщина" в Раде Сергей Соболев.

Эксперты в украинских СМИ также высказывают сомнения, что Зеленский согласится с увольнением Гончарука и внесет соответствующее представление в парламент страны.

Заявление

В пятницу Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и направил его главе государства, в офисе президента эту информацию уже подтвердили. Данная ситуация развивается на фоне скандала с "прослушкой". Ранее в опубликованных в СМИ записях человек, чей голос приписывают главе правительства, негативно отзывается о работе Зеленского. Премьер-министр позже назвал эти записи монтажом, содержание которого искусственно создает представление о том, что премьер и его команда не уважают главу государства.

Гончарук, которому на момент назначения было 35 лет, возглавил правительство в конце августа 2019 года, став самым молодым премьер-министром в истории Украины. До этого был заместителем главы офиса президента, а до назначения на эту должность возглавлял аналитическую организацию "Офис эффективного регулирования".

Теги
Зеленский, Владимир АлександровичГончарук, Алексей Валерьевич
Реклама на ТАСС
НАТО открыла в Италии первую систему беспилотной авиаразведки альянса
Система выйдет на операционную готовность через несколько месяцев, уточнил генсек НАТО Йенс Столтенберг
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС