Правительство Украины и Рада разошлись в оценке решения Гончарука об отставке

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Сообщение об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука в пятницу вызвало бурную реакцию среди политиков страны. При этом в оценках произошедшего они сформировали два лагеря, и если министры выражают ему поддержку, то оппоненты из числа депутатов Рады указывают на нарушение процедуры подачи заявления и обвиняют в попытках заработать пиар-очки на фоне скандала с "прослушкой".

Правительственная солидарность

"Это решение сильного командного человека, который доверяет президенту. Мы продолжаем работать в штатном режиме и ждем решения [президента Украины] Владимира Зеленского", - написал в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров назвал правительство Гончарука "первым за историю Украины, которое не ворует, не пришло по квотам и не имеет личных целей". "Я не держусь за должность. Чтобы все сделать, нужно максимальное доверие всех политических партнеров, ваше. Но мы должны пережить эту первую сильную волну против нас", - подчеркнул он.

Министр образования и науки Анна Новосад отметила, что несмотря на принятое премьером решение, "никто работу не отменял", поэтому кабмин продолжает функционировать в существующем составе "до дальнейших решений, какими бы они не были". Со схожим заявлением выступила и министр по делам ветеранов, неподконтрольных Киеву территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда. Она назвала "политическими играми" все, что происходит вокруг правительства. "Расцениваю это как попытки навязать команде технократов какую-то странную политическую позицию. Этого не будет", - заключила она.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что не знает, как дальше будет развиваться ситуация и сравнил ее с "поездом, который за четыре месяца набрал скорость, но теперь вынужден тормозить". По его мнению, далее этот поезд может как остановиться, так и ускориться снова, однако вопрос здесь не в личностях, а в системе. "При любом правительстве Украина должна двигаться по пути европейской и евроатлантической интеграции и развития глубоких отношений с США, Китаем, Индией и другими важными партнерами", - указал вице-премьер.

Поддержку премьер-министру также высказали министр культуры и спорта Владимир Бородянский и глава министерства социальной политики Юлия Соколовская.

Парламентская критика

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что заявление Гончарука об отставке стало не более чем "дешевым пиаром". Политик пояснил, что по конституции страны вопрос отставки касается Верховной рады и что именно к парламенту должен был обращаться премьер с соответствующим заявлением. Медведчук подчеркнул, что обращение Гончарука в офис президента с просьбой об отставке не имеет ничего общего с реальным желанием покинуть этот пост. Парламентарий также считает, что в итоге премьер не будет уволен с должности.

Аналогичное мнение высказал депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович. По его словам, произошедшее можно считать "извинениями" со стороны премьера за ситуацию с "прослушкой".

Лидер украинской партии "Голос", депутат Верховной рады Святослав Вакарчук считает недопустимым, когда к написанию заявления об отставке правительства "приводят сливные бачки из Telegram-каналов". "По-человечески я понимаю его поступок. Единственное, что непонятно, почему в парламентско-президентской стране заявление пишется и подается президенту, оно должно подаваться Верховной раде", - сказал он журналистам.

"Заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое он передал президенту, не имеет никакой юридической силы, ведь соответствующее заявление должно быть подано в парламент - он назначает премьера и принимает его отставку", - подчеркнул заместитель главы фракции партии "Батькивщина" в Раде Сергей Соболев.

Эксперты в украинских СМИ также высказывают сомнения, что Зеленский согласится с увольнением Гончарука и внесет соответствующее представление в парламент страны.

Заявление

В пятницу Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и направил его главе государства, в офисе президента эту информацию уже подтвердили. Данная ситуация развивается на фоне скандала с "прослушкой". Ранее в опубликованных в СМИ записях человек, чей голос приписывают главе правительства, негативно отзывается о работе Зеленского. Премьер-министр позже назвал эти записи монтажом, содержание которого искусственно создает представление о том, что премьер и его команда не уважают главу государства.

Гончарук, которому на момент назначения было 35 лет, возглавил правительство в конце августа 2019 года, став самым молодым премьер-министром в истории Украины. До этого был заместителем главы офиса президента, а до назначения на эту должность возглавлял аналитическую организацию "Офис эффективного регулирования".