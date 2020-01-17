Депутата Рады уволили с должности главы комитета после секс-скандала

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Верховная рада Украины уволила с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества члена пропрезидентской фракции "Слуга народа" Богдана Яременко, который ранее попал в громкий скандал. Такое решение в пятницу поддержали 317 депутатов при минимально необходимых 226. При этом парламент принял решение оставить депутата в составе комитета.

Яременко оказался в центре секс-скандала минувшей осенью. На заседании Рады он вел телефонную переписку с неизвестной девушкой и пытался договориться с ней о предоставлении сексуальных услуг за деньги. В последующем Яременко написал заявление об уходе с должности главы комитета.

Депутаты избрали главой комитета по внешней политике другого представителя фракции "Слуга народа" ученого-правоведа Александра Мережко. Ранее он работал в комитете по вопросам правовой политики.

Кроме того, парламентарии ввели депутата Владимира Вятровича (фракция "Европейская солидарность") в состав комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Вятрович известен праворадикальными и антироссийскими взглядами. После событий 2014 года на Украине он возглавил Украинский институт национальной памяти, который активно участвовал в кампаниях по декоммунизации и дерусификации. В сентябре 2019 года Вятровича уволили с должности главы института. После ухода с поста одним из своих достижений он назвал официальное признание боевиков ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) участниками боевых действий, что дало им право на льготы.

Следственный комитет России 14 марта 2019 года возбудил против Вятровича уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. В ноябре Вятрович стал депутатом Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", заняв место, освободившееся после ухода из парламента Ирины Луценко.