{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутата Рады уволили с должности главы комитета после секс-скандала

При этом Бориса Еременко оставили в составе комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Верховная рада Украины уволила с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества члена пропрезидентской фракции "Слуга народа" Богдана Яременко, который ранее попал в громкий скандал. Такое решение в пятницу поддержали 317 депутатов при минимально необходимых 226. При этом парламент принял решение оставить депутата в составе комитета.

Яременко оказался в центре секс-скандала минувшей осенью. На заседании Рады он вел телефонную переписку с неизвестной девушкой и пытался договориться с ней о предоставлении сексуальных услуг за деньги. В последующем Яременко написал заявление об уходе с должности главы комитета.

Депутаты избрали главой комитета по внешней политике другого представителя фракции "Слуга народа" ученого-правоведа Александра Мережко. Ранее он работал в комитете по вопросам правовой политики.

Кроме того, парламентарии ввели депутата Владимира Вятровича (фракция "Европейская солидарность") в состав комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Вятрович известен праворадикальными и антироссийскими взглядами. После событий 2014 года на Украине он возглавил Украинский институт национальной памяти, который активно участвовал в кампаниях по декоммунизации и дерусификации. В сентябре 2019 года Вятровича уволили с должности главы института. После ухода с поста одним из своих достижений он назвал официальное признание боевиков ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) участниками боевых действий, что дало им право на льготы.

Следственный комитет России 14 марта 2019 года возбудил против Вятровича уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. В ноябре Вятрович стал депутатом Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", заняв место, освободившееся после ухода из парламента Ирины Луценко.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
На Украине за распространение дезинформации предлагают давать до 7 лет тюрьмы
Максимальный штраф может составить почти $2 млн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС