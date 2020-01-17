Власти Шри-Ланки отменили запрет на управление беспилотниками

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Власти Шри-Ланки объявили об отмене запрета на управление бесплотными летательными аппаратами (БПЛА) в воздушном пространстве страны. Об этом в пятницу сообщил новостной портал Adaderana.

Отмечается, что полеты беспилотников будут осуществляться в соответствии со стандартами гражданской авиации островного государства.

25 апреля ланкийские власти ввели временный запрет на беспилотники. Ограничение было вызвано опасением, что БПЛА могут применяться во время атаки боевиков.

21 апреля, в день празднования Пасхи католиками и протестантами, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа в общей сложности прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. В результате терактов погибли около 250 человек.