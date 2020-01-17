МИД Польши раскритиковал публикацию в России документов об освобождении Варшавы

ВАРШАВА, 17 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши выступило с критикой опубликованных Минобороны России уникальных документов, рассекреченных к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов Красной армией. Заявление по этому вопросу сделал в пятницу на брифинге заместитель министра Павел Яблоньский.

Отвечая на вопрос о новых документах, которые свидетельствуют, что подразделения Армии Крайовой уничтожили оставшихся в городе украинцев и евреев, а спасавшихся из немецкого плена советских офицеров насильно удерживали как заложников, Яблоньский выступил с утверждением, что это "попытка переписывания истории".

"17 января 1945 года Красная армия вошла в Варшаву, разрушенную после Варшавского восстания", - напомнил дипломат и выступил с утверждением, будто советские военнослужащие не поддерживали восставших. Кроме того, Яблоньский связал с приходом советских войск наступившие впоследствии политические изменения в жизни Польши. "Мы должны об этом помнить, конечно, уважая отдельных солдат", - цитирует заместителя главы МИД Польское агентство печати.

Рассекреченные Минобороны РФ архивные документы о периоде Варшавского восстания свидетельствуют, что, несмотря на ограниченные ресурсы, измотанность войск тяжелыми боями, командование Красной армии предпринимало все возможные попытки поддержать Варшавское восстание поставками вооружения, продовольствия, горючего, разведданными и артиллерийскими ударами.

В Минобороны обратили внимание, что в представленных архивных документах особое место занимают свидетельства варварства, чудовищных зверств и разрушений, совершенных немецкими оккупантами в городе и его окрестностях. Отступая из польской столицы, они уничтожали все на своем пути. Вместе с тем архивные документы говорят об искренней теплоте и неподдельной радости, с которыми встречали Красную армию поляки на освобождаемых территориях.

Как рассказали в военном ведомстве, историческую ценность представляют впервые опубликованные документы о террористической деятельности отрядов Армии Крайовой в тылу Красной армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы в 1944-1945 годах. По донесениям органов политуправления фронтов, участвовавших в боях за Польшу, руководство этих отрядов в занятых советскими войсками районах еще до начала боев за Варшаву начало организацию подпольной работы с целью дезорганизации местных органов управления и подготовки к силовому захвату власти. А уже в мае 1945 года ячейки Армии Крайовой развернули террор против военнослужащих Красной армии и местного населения. В документах зафиксированы факты их нападений на красноармейцев.