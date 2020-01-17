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Лидер оппозиции Абхазии опроверг заявление о двусторонних переговорах с Грузией

В соцсетях распространили заявление Аслана Бжании относительно якобы возможности ведения прямых переговоров между Абхазией и Грузией

СУХУМ, 17 января. /ТАСС/. Лидер оппозиции, депутат парламента Абхазии, президент фонда "Апра" Аслан Бжания, не говорил в своих последних интервью о необходимости ведения двусторонних переговоров с Грузией, говорится в распространенном в пятницу заявлении фонда.

В последние дни в социальных сетях активно обсуждается заявление Бжании относительно якобы возможности ведения прямых переговоров между Абхазией и Грузией.

"Если внимательно читали комментарий Аслана Бжании, он не говорил о необходимости ведения именно двусторонних переговоров с Грузией", - подчеркивается в заявлении его фонда. Отмечается, что "Абхазия - суверенное государство, независимость которой признана Россией и рядом других стран, и государственный статус Абхазии не может быть предметом обсуждения нигде и ни с кем". По заявлению фонда "Апра", "нельзя отрицать, что существуют вопросы, которые невозможно решить, не ведя прямых переговоров с Грузией". В частности, как говорится в комментарии, "имеется множество примеров, когда совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления граждане Абхазии убегают в Грузию и там скрываются, и как решать этот вопрос, если правоохранительные органы абхазского государства не будут говорить с коллегами из Грузии".

Оппозиционный фонд отмечает, что консультации с участием России и представителей мирового сообщества в рамках Женевских дискуссий продолжаются уже много лет. При этом в первые годы после грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. "действовал координационный совет грузинской и абхазской сторон, возглавляемый главами правительств Абхазии и Грузии, в рамках которого проходили встречи в Сухуме и Тбилиси".

Теги
АбхазияГрузия
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