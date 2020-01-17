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Переговоры о перемирии в Ливии
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Источник: приезд Хафтара в Москву ожидается после конференции в Берлине

Конференция запланирована на 19 января

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), планирует посетить Москву уже после конференции по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января. Об этом сообщил в пятницу ТАСС ливийский диписточник.

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"Сейчас фельдмаршал находится в Афинах, откуда отправится в Берлин. Сроки визита в Москву пока не известны, но он состоится уже после берлинской конференции", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба Кремля распространила текст письма Хафтара президенту РФ Владимиру Путину, в котором фельдмаршал выражает поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров по Ливии в Москве и принимает приглашение посетить РФ для продолжения этого диалога.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГерманияГрецияРоссияЛивияХафтар, ХалифаПереговоры о перемирии в Ливии
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