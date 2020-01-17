Полиция Берлина получит поддержку федеральных органов в связи с конференцией по Ливии

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Полиция Берлина получит поддержку федеральных органов и других земель ФРГ в связи с проведением в воскресенье в столице международной конференции по Ливии, а также агропромышленной выставки "Зеленая неделя" и футбольного матча между местной "Гертой" и "Баварией" (Мюнхен). Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на правоохранительные органы.

"Мы получим дополнительные силы, как федеральные, так и из других федеральных земель", - приводит агентство слова представителя полиции Берлина. Данные о числе стражей порядка, которые будут обеспечивать правопорядок, не приводятся по соображениям безопасности.

Правительство Германии планирует 19 января провести в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос, а позднее фактически установилось двоевластие. Ожидается участие представителей, в том числе на уровне глав государств, России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США, Турции, Франции.

Как ранее информировала пресс-служба Кремля, в Берлин прибудет президент РФ Владимир Путин.

Полиция примет особые меры безопасности, в особенности в районе международного аэропорта Тегель и в правительственном квартале. На воскресенье заявлено несколько демонстраций, две из них направлены против визита в Берлин президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.