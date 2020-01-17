Киев пожаловался в ММО на расширение работы российских систем оповещения в Азовском море

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Делегация Украины на заседании подкомитета по навигации, радиосвязи, поиску и спасанию Международной морской организации (ММО) в Лондоне подала протест из-за расширения вещания российского комплекса системы оповещения НАВТЕКС на акваторию Азовского моря. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Делегация Украины выразила протест в связи с неправомерным расширением радиостанцией "НАВТЕКС - Новороссийск" района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива", - приводит пресс-служба ведомства слова министра инфраструктуры Владислава Криклия. По мнению Киева, объявления навигационной информации по безопасности мореплавания в данном регионе должны распространяться исключительно украинской радиостанцией "НАВТЕКС - Бердянск".

В связи с этим Украина призвала ММО рассмотреть "односторонние действия РФ, угрожающие безопасности навигации".

НАВТЕКС - международная автоматизированная система оповещения, которая предназначена для передачи навигационной и метеорологической информации, а также сообщений об авариях и случаях пиратства.

Власти Крыма и Севастополя после госпереворота на Украине в феврале 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.