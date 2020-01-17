На Украине за распространение дезинформации предлагают давать до 7 лет тюрьмы

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Правительство Украины подготовило закон о дезинформации, предусматривающий наказание до семи лет тюрьмы за распространение в СМИ недостоверных сведений. Закон представили в пятницу украинский министр культуры Владимир Бородянский и его первый заместитель Анатолий Максимчук, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Проект закона, подготовленный украинским Минкультуры, предусматривает введения института уполномоченного по информации, который будет вести наблюдение за сообщениями средств массовой информации. Уполномоченный будет подавать иски в суд против СМИ из-за публикаций, которые он сочтет недостоверными. Назначениями должностных лиц в офис уполномоченного по вопросам информации будет заниматься Кабинет министров Украины.

Публичное обсуждение проекта закона продлится около месяца, потом состоится его рассмотрение правительством Украины, в марте он будет внесен на рассмотрение Верховной рады.

Наказание - до семи лет тюрьмы и почти $2 млн штрафа

За распространение дезинформации, не касающейся сферы национальной безопасности Украины, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Решение о штрафе выносится судом по обращению уполномоченного.

Размер штрафа за каждую публикацию будет составлять 1000 минимальных зарплат в случае, если СМИ добровольно опубликует опровержение. Подобный штраф выплачивается в случае, если конкретное СМИ трижды в течение года признает факт нарушения закона. Штраф составит 2000 минимальных зарплат в случае, если СМИ опубликует опровержение по решению суда.

Сейчас минимальная зарплата на Украине составляет 4723 гривны ($195) в месяц. Таким образом, штраф для СМИ составит от 4,723 млн гривен до 9,446 млн гривен ($195 тыс. - $388 тыс).

Предложенный закон предусматривает уголовную ответственность в случаях, если распространение недостоверных сведений носит систематический, умышленный и массовый характер и если это представляет "угрозу национальной безопасности, гражданской безопасности, территориальной целостности, суверенитету, обороноспособности Украины". В таком случае предложенный закон предусматривает наказание в размере от 5000 до 10 тыс. минимальных зарплат ($975 тыс. - $1,95 млн) либо исправительные работы на срок до двух лет.

За распространение дезинформации через компьютерные системы и программы-боты, а также за финансирование ее распространения предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. За повторное нарушение закона, либо его нарушение по предварительному сговору группой лиц предусмотрено наказание до семи лет тюрьмы.

Индекс доверия для СМИ

Кроме того, предложенный закон предусматривает создание на Украине "индекса доверия", который будет присваиваться средствам массовой информации. Согласно проекту закона, работникам СМИ будет присваивать статус журналиста и выдавать пресс-карту специально созданная журналистская ассоциация, которая, по уверению авторов закона, будет независимой от власти. Каким образом будет создаваться ассоциация и каким образом предполагается гарантировать ее независимость министр культуры и его заместитель не пояснили.

В ассоциацию войдут "Национальная ассоциация медиа", ассоциация "Индустриальный телевизионный комитет", Украинская ассоциация медиабизнеса, "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", "Комиссия по журналистской этике", Национальный союз журналистов Украины, предприятия, которые входят в систему государственного иностранного вещания.

Как сообщает украинское издание "Корреспондент", глава украинского Национального союза журналистов Сергей Томиленко предупредил об опасности законопроекта о дезинформации, который, по его словам, может привести к введению запрета на занятие журналистикой для представителей СМИ.

В конце декабря Министерство культуры Украины подготовило законопроект о медиа, который, кроме прочего, ужесточает контроль за работой СМИ в стране, а также подробно описывает ограничения относительно подготовки журналистских материалов о России.