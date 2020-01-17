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Переговоры о перемирии в Ливии

СМИ: Хафтар на переговорах с премьером Греции пообещал делимитацию морских границ

Командующий Ливийской национальной армией также подтвердил свою позицию насчет недействительности меморандума между Триполи и Анкарой по разграничению морских зон между Ливией и Турцией

АФИНЫ, 17 января. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халиф Хафтар взял на себя обязательство произвести делимитацию морских границ между Ливией и Грецией. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в пятницу, сообщает Афинское Македонское агентство новостей со ссылкой на источники в резиденции премьер-министра Греции.

По их данным, стороны во время длившегося 40 минут обсуждения подробно обсудили все вопросы, касающиеся ситуации в сфере безопасности в регионе Восточного Средиземноморья. Хафтар подтвердил свою позицию насчет недействительности меморандума между Триполи и Анкарой по разграничению морских зон между Ливией и Турцией.

В конце прошлого года отношения Греции и Турции резко обострились из-за подписанного в ноябре Анкарой с базирующимся в Триполи правительством меморандума о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. Греция называет его лишенным юридической силы.

Визит Хафтара в Афины происходит за два дня до международной конференции по Ливии в Берлине, на которую Грецию не допустили. Хафтар не скрывал своего резкого разочарования в связи с тем, что Греции было отказано в приглашении на этот форум.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара.

Теги
ТурцияГрецияЛивияПереговоры о перемирии в Ливии
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