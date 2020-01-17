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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Украина повторно обратилась к Ирану с просьбой передать самописцы сбитого Boeing

С предыдущим запросом Киев обращался к Тегерану 15 января

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины направил в Иран повторный запрос с просьбой передать бортовые самописцы сбитого украинского самолета. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

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"Офис генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета Boeing 737 рейса PS0752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины", - говорится в сообщении. Обращение, добавили в прокуратуре, также "касается активизации международного сотрудничества в расследовании данной авиакатастрофы".

С предыдущим запросом Украина обращалась к Ирану 15 января. В тот же день директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщал, что международная группа экспертов начнет расшифровку бортовых самописцев 20 января в Киеве.

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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