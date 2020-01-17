Госдепартамент ввел санкции против генерала КСИР за разгон демонстраций

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты вводят санкции против генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хасана Шавапура за разгон демонстраций в Иране. Об этом сообщил в пятницу на брифинге спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Сегодня США вводят визовые санкции против генерала КСИР Хасана Шавапура, он виновен в грубых нарушениях прав протестующих, - сказал он. - Он ответственен за резню 148 беспомощных иранцев в ноябре 2019 года". "Наши действия стали возможны благодаря полученной информации от иранских граждан. Иранцы прислали нам более 88 тыс. свидетельств [нарушений прав человека]", - отметил Хук.

15 ноября 2019 года в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива. После этого в ряде городов прошли акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были отмечены в сотне населенных пунктов. В последние дни в Тегеране состоялся ряд акций протеста против того, что иранские системы ПВО 8 января по ошибке сбили украинский авиалайнер Boeing 737 над территорией исламской республики.