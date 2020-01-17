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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Главы МИД Канады и Ирана провели переговоры в Омане

Cтороны договорились продолжать взаимодействие экспертных групп министерств двух стран в связи с крушением украинского самолета

ТЕГЕРАН, 17 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава внешнеполитического ведомства Канады Франсуа-Филипп Шампань провели переговоры в Омане в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана.

"Зариф и Шампань в пятницу вечером провели переговоры по инициативе канадской стороны в Маскате, - говорится в сообщении. - Министры сказали слова соболезнования в связи с крушением украинского самолета и обсудили сотрудничество двух стран в технической, правовой и консульской сферах". Отмечается, что "стороны договорились продолжать взаимодействие экспертных групп министерств двух стран по этому вопросу, а также провести в будущем повторную встречу по этой проблеме".

Ранее канадский телеканал CBC сообщал со ссылкой на источник, что целью переговоров двух министров должно было стать обсуждение ситуации вокруг авиакатастрофы под Тегераном, в результате которой погибли в том числе граждане Канады.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны.

Теги
КанадаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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