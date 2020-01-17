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СБУ начала расследование по факту прослушивания совещания у премьера Украины

Ранее 17 января глава правительства Алексей Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование по факту предполагаемого прослушивания закрытого совещания в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщило в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

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Биография Алексея Гончарука

На вопрос, было ли открыто уголовное дело по факту предполагаемого прослушивания совещания у премьера, Рябошапка сказал: "Да, открыли". По его словам, дело расследует СБУ, процессуальное руководство следственными действиями осуществляет прокуратура.

Депутаты из фракции "Слуга народа" в пятницу обратились в СБУ в связи с обнародованием в СМИ аудиозаписи якобы с закрытого совещания, где премьер назвал себя и президента Владимира Зеленского "профанами" в экономике.

Накануне на Youtube-канале под названием "Как обмануть президента" было опубликовано три аудиоролика, на которых якобы записаны фрагменты неформального совещания Гончарука 16 декабря 2019 года перед предстоящей встречей с президентом Владимиром Зеленским. Приписываемый Гончаруку голос на аудиозаписи просит собеседников помочь ему объяснить главе государства, почему укрепляется гривна и как это может отразиться на государственном бюджете. Он также признает, что сам "профан" в экономике и что у президента "очень примитивное понимание экономических процессов".

В пятницу Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке. Сейчас его рассматривает президент Владимир Зеленский. В случае одобрения, президент должен внести представление об отставке премьера в парламент, так как, согласно Конституции Украины, отставку премьера и правительства принимает Рада.

Пресс-служба кабмина заявила, что не располагает информацией о подлинности ни одной аудио или видеозаписи, которые распространяются в интернете. В четверг Гончарук, комментируя скандал, заявил, что считает факт обнародования аудиозаписей работой "многих людей" против власти, однако прямо не стал опровергать их подлинность.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичГончарук, Алексей Валерьевич
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Зеленский не принял отставку Гончарука
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