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Посол ЕС заявил, что у Союза и РФ появляется минимальная основа для восстановления доверия

Маркус Эдерер считает, что обе стороны должны стараться улучшить ситуацию

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Брюссель и Москва небольшими шагами двигаются к восстановлению доверия. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС глава представительства Европейского союза в России посол Маркус Эдерер.

"Я думаю, что прогресс в выполнении минских договоренностей, новое соглашение о транзите российского газа через Украину и возвращение России в Совет Европы должны иметь позитивную коннотацию в контексте улучшения отношений. Поскольку дипломатия во многом основывается на доверии, а оно возникает при усилиях обеих сторон, то я бы сказал, что стала появляться минимальная основа для доверия, которой не было в последние годы", - сказал он.

"Будет ли она расти и до какой степени, я не могу сказать, но обе стороны должны стараться улучшить ситуацию. Как я сказал на Гайдаровском форуме, для танго нужны двое, как и для вальса", - добавил он.

Касаясь темы санкций, дипломат отметил, что Брюссель считает их "прямым следствием аннексии Крыма, с одной стороны, и действий России в Донбассе, с другой". "Санкции будут отменены, когда будут выполнены условия для их снятия. Если будет прогресс по минским соглашениям и их выполнению, то возможны и изменения в отношениях, об этом мы говорили и раньше. Я думаю, этого можно ожидать", - заключил глава европейской представительства.

Теги
УкраинаРоссияЭдерер, Маркус
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