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Бразильский замминистра, цитировавший Геббельса, лишится должности

Ранее Роберт Алвим принес извинения за свои высказывания

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 января. /ТАСС/. Заместитель министра по делам гражданского общества Бразилии Роберту Алвим, которого ранее СМИ заподозрили в цитировании министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, покинет занимаемую должность. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Официальная публикация еще не готова, но да [решение об увольнении чиновника принято]", - сказал собеседник агентства.

В четверг на официальной странице министерства был размещен видеоролик о новой национальной премии в области искусств, на кадрах которого Алвим произносит речь, частично дословно воспроизводящую высказывания министра пропаганды Третьего Рейха. После разразившегося в прессе скандала отстранения чиновника потребовал спикер нижней палаты бразильского парламента Родригу Майя.

Сам Алвим, изначально пытавшийся представить ситуацию как "риторическое совпадение", позже опубликовал на своей странице в Facebook сообщение о готовности покинуть пост. "Приношу свои извинения иудейскому сообществу, к которому отношусь с глубоким уважением", - написал политик.

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