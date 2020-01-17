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Помпео: США используют санкции в отношении китайских компаний, ведущих дела с Ираном

Ранее в США заявили, что американские власти проводят консультации с официальными лицами Китая, добиваясь от Пекина прекращения покупки нефти из Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. США используют санкции в отношении китайских компаний, закупающих нефть в Иране. Об этом заявил в пятницу в интервью радиопрограмме Hugh Hewitt Radio Show госсекретарь США Майкл Помпео.

"Это незаконно, это нарушение американского законодательства, и мы сделаем все возможное для того, чтобы применять наши санкции в отношении любого, кто нарушает американский санкционный режим, - заявил он, отвечая на вопрос о том, обязан ли Китай прекратить закупки иранской нефти. - И если китайская организация или китайская компания закупает товары в Иране в нарушение наших законов, мы сделаем все возможно для того, чтобы применить эти санкции в отношении всех тех, кто нарушает введенные нами ограничения".

Как сообщил 12 января министр финансов США Стивен Мнучин, американские власти проводят консультации с официальными лицами Китая, добиваясь от Пекина прекращения покупки нефти из Ирана. Министр напомнил, что ранее Вашингтон ввел санкции в отношении ряда китайских фирм, осуществлявших транспортировку иранской нефти.

Теги
СШАИранКитайПомпео, Майкл (Майк)Мнучин, Стивен
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