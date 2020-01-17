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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

США настаивают на том, чтобы Иран полностью отказался от обогащения урана

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук напомнил, что Совет Безопасности ООН в 2006-2007 годах принял резолюцию, запрещавшую Ирану обогащение урана

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают за то, чтобы Иран полностью отказался от всех работ по обогащению урана. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Насколько я помню, Совет Безопасности ООН в 2006-2007 годах принял резолюцию, запрещавшую Ирану обогащение [урана]. Это стандарт ООН, от которого отказалась ядерная сделка, и это была ошибка", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Под "сделкой" он имел в виду Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - договоренность, направленную на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана и заключенную с Ираном постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году. Однако в мае 2018 года США вышли из СВПД, после чего объявили о начале кампании оказания "максимального давления" на Иран.

Американский дипломат напомнил, что госсекретарь США Майкл Помпео в своей программной речи по Ирану в мае 2018 года предъявил Тегерану от лица Вашингтона 12 требований. Шеф американской дипломатии тогда в том числе выразил мнение, что "миру необходимо восстановить стандарт необогащения, который был [в свое время] единогласно утвержден Советом Безопасности ООН", уточнил Хук. Он подтвердил, что администрация США продолжает настаивать на возвращении к этому требованию. "От него не следовало отказываться на переговорах с иранцами по ядерной сделке. Поэтому мы считаем, что это верный стандарт", - отметил Хук.

"Если вы способны этого добиться, то снимается вопрос о времени, которое требуется Ирану на производство ядерного материала, достаточного для создания одного боезаряда", - добавил ведущий брифинга.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаПомпео, Майкл (Майк)
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