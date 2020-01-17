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Кризис в Сирии

Боевики сбросили взрывное устройство на позиции ВС Сирии

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, два человека погибли

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Боевики вооруженных группировок сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство на позиции правительственных войск в районе Академии Асада в городе Алеппо, двое сирийских военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил в пятницу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

"17 января 2020 года боевики с использованием беспилотного летательного аппарата нанесли удар по позиции правительственных войск в районе Академии Асада в городе Алеппо. Двое сирийских военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения. Всего в ходе боестолкновений с боевиками незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки погибли 12 и ранены 24 военнослужащих вооруженных сил Сирийской Арабской Республики", - сказал он.

Боренков добавил, что, вопреки введенному с 9 января в идлибской зоне деэскалации режиму прекращения огня, боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" при поддержке других незаконных вооруженных формирований, начиная с 21:40 16 января 2020 года, предпринимали атаки с целью прорыва позиций правительственных сил в районе населенных пунктов Хан-Шейхун, Джарджаназ, Хербет-Бабулин, Сурман провинции Идлиб, Кудехи, Абтин провинции Алеппо. "Подразделения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики удержали занимаемые позиции. При отражении атак уничтожено около 50 боевиков, семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и один "джихад-мобиль", - сообщил он.

Генерал также сообщил, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Тель-Газал провинции Алеппо и выдали жителям 400 продовольственных наборов общим весом 1,94 тонны. Всего же с начала процесса урегулирования было проведено 2334 гуманитарных акции.

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СирияРоссияКризис в Сирии
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